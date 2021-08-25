«Это надо остановить»: Эрик Клэптон в новой «антинаучной» песне выступил против обязательной вакцинации

Легендарный музыкант Эрик Клэптон, заживший славы антивакцинатора и врага науки, продолжает поддерживать свою новую репутацию. Музыкант на днях записал новый трек против обязательной вакцинации. Песня называется This Has Gotta Stop («Это надо остановить»), передает телеканал RT.

В ней он описывает свой опыт вакцинации, который, по его словам, иначе как «катастрофическим» и не назовешь.

От COVID-19 он прививался препаратом от компании AstraZeneka. Уже через несколько дней он почувствовал себя плохо - не мог двигать руками и ногами. Музыкант не на шутку распереживался и даже усомнился в том, сможет ли он когда-нибудь взять в руки свою любимую гитару.

«Я знал, что что-то происходит не так

когда вы начали устанавливать закон.

Я не могу пошевелить руками,

я покрываюсь потом.

Я хочу плакать,

я больше не могу этого терпеть», — примерно так звучит фрагмент текста новой песни Эрика Клэптона в переводе.

Далее музыкант подводит к тому, что вакцинацию следует прекратить, а также выказывает опасение за будущее несовершеннолетних, которых тоже прививают от ковида.

Напомним, ранее певец заявил, что не будет выступать на концертных площадках, где от зрителей будут требовать предоставить паспорт вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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