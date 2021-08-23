«Вокруг одни дебилы»: певица Лолита рассказала о женихах своей дочери-студентки

Известная российская певица Лолила Милявская провела вместе с дочерью отпуск в Болгарии. Последние полтора года из-за пандемии они ни разу не встречались. И наконец-то после долгой разлуки насладились совместным отдыхом на золотых песках.

«Я почти два года не видела своего ребенка, свою маму, ее мужа, собаку. Из-за пандемии все границы были закрыты, и мы никуда не могли вылететь вместе», — пожаловалась певица в интервью «Собеседнику».

Лолита также рассказала, что Ева, перешла уже на четвертый курс института. Учится на отлично, что, конечно же, радует звездную маму. По словам Лолиты, официального жениха у дочери пока нет.

«Жениха у Евы нет, потому что сейчас пандемия. И мне это нравится», — сообщила Милявская, добавив, что одобряет позицию дочери о том, что в ЗАГС сходить никогда не поздно.

Эпатажная звезда поведала о том, что на вопрос: «Как дела на личном фронте?».

В ответ услышала, что нормальных парней вокруг нет.

«Дочь мне ответила: „Вокруг одни дебилы!“. И я ее, кстати, в этом поддерживаю. Я к подобному отношусь проще. Сама все наверстала в сорок лет», — рассказала Лолита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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