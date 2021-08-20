«Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно»: Актер Панин высмеял пригрозившего ему Соловьева

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Актер Алексей Панин, который в настоящее время живет Испании, лишь через 2 недели отреагировал на угрозы в свой адрес, которые ранее высказал в отношении него популярный телевизионный ведущий из Российской Федерации Владимир Соловьев.
На страницах собственного аккаунта в Instagram артист разместил видеосюжет, сообщает НТВ. В этом ролике Алексей Панин комментирует многие реплики Владимира Соловьева. Их телеведущий озвучивал в своей передаче, которую вел на телеканале. В своем сюжете Панин признается, что в настоящее время, проживая в Испании, он сожалеет, что ранее выступал с призывами к людям в Российской Федерации и агитировал их к насильственным действиям против властей и журналистов. Надо думать, что это раскаяние относится к посту, в котором актер Алексей Панин обещает 500 евро тому человеку, который плюнет в лицо Владимиру Соловьеву.
«Для вас это будет откровение, однако я в последнее время живу некими идеями буддизма и пытаюсь пропагандировать добро и любовь», — заявил Панин, пояснив, что не должен был «опускаться» до уровня телеведущего.
Актер также прокомментировал и слова Соловьева о том, что призыв плюнуть ему лицо можно расценить как призыв к нарушению антиковидных мер.
«Во-первых, полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно», — заявил Панин, добавив, что всех, кто хочет плюнуть Соловьеву в лицо, он призывает сделать тест на коронавирус.
Ранее разгневанный Соловьев назвал Панина «извращенцем» и пообещал ему неприятности даже в Испании. Телеведущий пригрозил, что Панина вышвырнут из ЕС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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