Футболист Павел Погребняк подарил супруге кольцо за 110 млн рублей

Известный футболист Павел Погребняк подарил любимой супруге Марии кольцо за 110 миллионов рублей. Шикарным украшением популярная блондинка похвасталась в эфире передачи «Сколько стоит шмот».

Суть этого шоу в том, что его герои раскрывают тайну о реальной стоимости своих луков. Мария Погребняк рассказала, что купила бусы из жемчуга от Chanel за 180 тыс. рублей. Еще в 300 тыс. рублей ей обошлась сумка от Louis Vuitton. А изящный шелковый костюм стоит, по меркам бизнес-леди, дешево – всего 35 тыс. рублей. Молодая женщина и мать троих сыновей сообщила, что самые дорогие в ее образе кольца, сделанные дизайнерами Graff и Cartier. Стоимость из них - 3,5 млн рублей, а второго – 110 млн рублей. Общая сумма лука Марии составляет 114 млн рублей.

«Все что на мне - подарил муж, с фамилией мне невероятно повезло. Несмотря на наличие люксовых вещей, я могу без проблем прокатиться в метро. Вряд ли кто-то из пассажиров метро поверит в то, что в моих украшениях настоящие бриллианты. Но в случае непредвиденных обстоятельств на помощь придут два моих охранника», - сообщила Погребняк.

Мария старается вносить свою лепту в семейный бюджет. Сейчас она продюссирует блогеров, проживающих в TikTok-доме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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