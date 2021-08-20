Дана Борисова назвала маленьким вредителем сына Стаса Пьехи

В сети и российском шоу-бизнесе продолжают активно обсуждать историю с избиением сына Стаса Пьехи. Поднять руку на мальчика позволила себе жена футбольного арбитра Владислава Безбородова за то, что тот повредил надувной бассейн.

Прокомментировать инцидент взялась и скандальная российская телеведущая Дана Борисова. В разговоре с корреспондентами программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ, она предположила, что сын певца получил то, что заслужил, поскольку он - «маленький вредитель».

«Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу нечего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, раздумьях», – приводит слова Борисовой издание «Телепрограмма».

Прокомментировал ситуацию и сам футбольный арбитр. Он заявил, что журналистам с его супругой лично пообщаться не удастся. При этом в общественном порицании он не увидел ничего зазорного.

«Ничего страшного, что все против нас. Сегодня – против. Завтра – за», — сказал Безбородов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700