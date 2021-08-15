Актер Алексей Серебряков попросил россиян помочь ему в борьбе с мошенниками

Российский актер театра и дубляжа Алексей Серебряков сообщил о преследовании мошенниками в Сети. Артист рассказал, что стал жертвой аферистов, которые создали фейковую страницу с его именем, и заполучили уже более 7 тысяч подписчиков в Инстаграме, передает «Экспресс газета».

Звезда фильма «Штрафбат» Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой помочь ему в обличении мошенников-самозванцев, которые создали фейковую страницу в Сети с его именем, и публикуют различную информацию, не имеющую к актеру никакого отношения.

«Меня нет ни в одной социальной сети, но какие-то мошенники создали страницу с моими данными. Я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят. Если сотни человек подадут жалобы на эту страницу, ее закроют — таким образом можно будет наказать этих мошенников», - сообщил Серебряков.

Актер добавил, что у него попросту нет времени и желания вести публичные страницы в соцсетях — ведь главным приоритетом в его жизни остается семья и работа.

«Я в своей жизни ничего более важного, чем дети и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Любимая семья и работа — это то, где я полностью растворяюсь и чувствую себя полноценной личностью», - отметил Алексей Серебряков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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