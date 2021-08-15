Земфира заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила ее профессию

Сегодня, 19:44

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Земфира заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила ее профессию

В своей официальной группе во «ВКонтакте» российская певица Земфира рассказала, что переживает за свой сегодняшний и завтрашний день, и заявила, что нынешняя пандемия фактически уничтожила ее профессию. До этого стало известно, что из-за ковида не стали проводить фестиваль в Испании, на котором должна была выступать и Земфира.

Певица призналась, что очень расстроена сложившейся из-за коронавируса вокруг музыкальной и концертной индустрии ситуации: «Наверное, я отчаялась».
«Пандемия жестко ударила по всему, но мою профессию она просто уничтожила», - заявила она.

По словам артистки, опустились руки и больше не хочется ничего. Она эмоционально подчеркнула, что больше не видит возможность живых выступлений, ведь ковид перечеркнул участие Земфиры в нескольких крупных фестивалях в прошлом году. Между тем, певица на протяжении более двух месяцев ежедневно напряженно готовилась к этим выступлениям.

А устраивать онлайн-концертаы «для двух сознательных и двадцати пиратов» артистка не хочет и не может: «За чей счёт, господа? ... Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я».

Напоследок Земфира обнадежила поклонников, что творчество свое не бросает и призвала людей сделать прививку.

«Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!» - заявила она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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