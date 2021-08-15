Стас Пьеха рассказал о своей драке с Тимати

Стас Пьеха в беседе с «Лента.ру» рассказал, как подрался с российским рэпером Тимати и певцом Антоном Зацепиным. Было это еще в 2004 году на съемках вокального шоу «Фабрика звезд», конкурсантами которого они являлись.

По словам исполнителя, драка была одним из способов выпустить гнев и снять напряжение после длительных съемок в замкнутом пространстве.

«Мы собрались втроем – Тимати, Зацепин и я. Я говорю: «Давайте морду друг другу бить, потому что я больше не могу», – поведал Стас Пьеха.

По его словам, тогда они обменялись несколькими ударами по лицу.

Самое интересное, что способ возымел действие.

«Кайф прям вообще», – отметил внук Эдиты Пьехи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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