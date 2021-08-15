Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал отцовство над внебрачным сыном

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров
Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...Подробнее
Известный хоккеист Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи, в течение долгого времени не оказывал никакой финансовой помощи своему 5-летнему сыну, который появился на свет во время его гражданского брака с Евгенией Ноур. Мать мальчика подала в суд, слушания в рамках которого прошли на днях.
Напомним, что пара разошлась в тот момент, когда Евгения была беременна, а потому после рождения ребенка Телегина как отца не записали. Да и в воспитании мальчика хоккеист не стал принимать участия. Изредка присылал его матери определенные суммы денег – около 50 000 рублей. Молодая женщина не стала соглашаться с подобной ситуацией и решила добиться от отца маленького Марка официальных выплат.
Ноур подала иск в суд на установление отцовства хоккеиста. Суд ее требования удовлетворил, причем, не пришлось даже проводить генетический тест.
«Ответчик признал иск в добровольном порядке, в связи с наличием взаимного согласия сторон, нет никакой необходимости в проведении экспертизы ДНК», - сообщил источник Никулинского суда столицы.
Иск на алименты у бывшей гражданской жены Телегина сначала не приняли. В нем она просила суд утвердить ежемесячные выплаты в размере 310 000 рублей. После признания отцовства, у нее появилась возможность оспорить этот отказ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...Подробнее
Для украинцев решили снизить стоимость электричества. Правительство Украины снижает незначительно тариф на...Подробнее
В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 900 тысяч человек. В планах властей привить...Подробнее
Apple теперь изменила своим принципам и будет удаленно взламывать iPhone пользователей. Никто не будет спрашивать...Подробнее
Врач-эпидемиолог Свердловской области рассказал о неутешительных прогнозах в регионе касательно обстановки с...Подробнее
Ученый-патоморфолог, профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новые штаммы коронавируса влияют на смертность...Подробнее
В Тверской области бык до смерти забодал мужчину 1961 года рождения. Управление Следственного комитета по региону по...Подробнее
Отношения между Польшей и США обострились на фоне начавшегося в Польше правительственного кризиса. Пришедшая к власти...Подробнее
Медицинский юрист Алексей Горяинов в интервью Царьграду заявил всем, кто обвиняет власти в незаконном создании...Подробнее
Обязательная вакцинация детей может вызвать народную революцию, заявил профессор пульмонологии и интенсивной терапии...Подробнее
Комментировать