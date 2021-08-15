Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал отцовство над внебрачным сыном

Сегодня, 00:04

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Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал отцовство над внебрачным сыном
Иван Телегин

Известный хоккеист Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи, в течение долгого времени не оказывал никакой финансовой помощи своему 5-летнему сыну, который появился на свет во время его гражданского брака с Евгенией Ноур. Мать мальчика подала в суд, слушания в рамках которого прошли на днях.

Напомним, что пара разошлась в тот момент, когда Евгения была беременна, а потому после рождения ребенка Телегина как отца не записали. Да и в воспитании мальчика хоккеист не стал принимать участия. Изредка присылал его матери определенные суммы денег – около 50 000 рублей. Молодая женщина не стала соглашаться с подобной ситуацией и решила добиться от отца маленького Марка официальных выплат.

Ноур подала иск в суд на установление отцовства хоккеиста. Суд ее требования удовлетворил, причем, не пришлось даже проводить генетический тест.

«Ответчик признал иск в добровольном порядке, в связи с наличием взаимного согласия сторон, нет никакой необходимости в проведении экспертизы ДНК», - сообщил источник Никулинского суда столицы.

Иск на алименты у бывшей гражданской жены Телегина сначала не приняли. В нем она просила суд утвердить ежемесячные выплаты в размере 310 000 рублей. После признания отцовства, у нее появилась возможность оспорить этот отказ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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