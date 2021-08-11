Реабилитолог рассказал, какое лечение ждет МакSим при восстановлении после комы

Вчера, 16:59

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Реабилитолог рассказал, какое лечение ждет МакSим при восстановлении после комы

Невролог и реабилитолог сообщил, какое лечение ждет МакSим при восстановлении после долгой комы. Певица 1,5 месяца была в искусственной коме. Она лежала на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Из комы ее вывели в начале августа, на днях она вернулась домой, теперь МакSим проходит длительную реабилитацию. 

Марина Максимова частично потеряла память. Исполнительнице хита «Знаешь ли ты» весьма сложно двигаться, если ей не помогают — певица учится ходить заново. Директор Центра ортопедической неврологии и реабилитации Виктор Косс сообщил о периодах восстановления МакSим. 

Исполнительнице следует восстановить легкие и бронхи. В органах продолжается застойная реакция спайки в плевральной полости. Во избежание гипоксии сердца и мозга, следует проводить бронхолегочную реабилитацию и противоотечную терапию. Специалист сообщил это в беседе с журналистом издания KP.RU. Надо срочно приступать к физиотерапии, дыхательным упражнениям, лечебной физкультуре. В коме и под ИВЛ человеческое сердце гипотрофируется — способность сокращаться существенно уменьшается. Сердце теперь надо тренировать. 

МакSим назначены тренировки, массажи дренажной системы. После приема антикоагулянтов, с целью исключения тромбоза, нужно вернуть баланс крови. Она не должна быть очень жидкой. Следует контролировать прием пищи, делать специальные анализы, к примеру — коагулограмму. После комы обязательно восстановление памяти, внимательности, мотивации. 

Медицинский эксперт подчеркнул, что, когда достаточный объем крови не поступает в мозг, он не будет нормально функционировать. На восстановление психики благотворно влияет — прием аминокислот и ноотропных лекарств. Чтобы восстанавливалась психика, лекарство вводят в обозначенные точки головы. Еще полезный способ — иглорефлексотерапия. Отдельно Виктор Косс рекомендует медитацию. 

Данный метод — хорошее средство по восстановлению психики. Еще применяются нейротренажеры специальной конструкции, которые положительно влияют на развитие и укрепление памяти. Важную роль в реабилитации пациента после длительного пребывания в коме имеют тренировки мышц и суставов. Пациентам для полного восстановления необходимо много двигаться, плавать в бассейне, заниматься фитнесом, не лишними будут массаж и мануальная терапия. 

Врач дал общие рекомендации для восстановления организма. Возможно, какие-то из них применяет для реабилитации МакSим ее лечащий врач. Стоит учитывать, что каждый случай уникален, для правильного назначения необходимо учитывать множество факторов: течение заболевание, наличие хронических недугов. 15 июня певица сообщила о госпитализации на своей странице в Instagram. Артистке стало плохо во время концерта в Казани. Ее привезли в больницу с высокой температурой и поражением легких — 40%. Спустя четыре дня знаменитость ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Исполнительницу даже переводили на ЭКМО — метод насыщения кислородом через кровь. 

Врачи несколько раз выводили Марину Максимову из состояния медикаментозного сна и вводили обратно, потому что организм певицы был слишком слаб. Только 3 августа артистка вышла из комы и сделала свой первый самостоятельный вдох за длительное время пребывания на ИВЛ. Через неделю после пробуждения певица опубликовала свой первый пост в Instagram после длительной болезни. Спустя еще несколько дней МакSим вернулась домой к детям, которые не видели родительницу полтора месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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