Главный редактор «Эха Москвы» Венедиктов о Соловьеве: «Толстенький маленький кукусик обижен»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов нелицеприятно высказался о телеведущем Владимире Соловьеве, который является его давним оппонентом.

В частности, Венедиктов отметил, что по рейтингу «Эхо Москвы» находится на четвертом месте после таких радиостанций, как «Авторадио», «Европа-плюс» и «Ретро-ФМ». Среди разговорных радио «Эхо Москвы» занимает в Москве первое место.

Известно, что Владимир Соловьев часто в своих эфирах критикует информационную политику «Эха Москвы» и лично главреда радиостанции.

Венедиктов напомнил, что радиостанция «Вести» на 8-м месте в Москве. Кроме того, в каждом часе утреннего «Разворота» летом в 8, 9, 10 часов «Эхо Москвы» опережает на шесть пунктов Соловьева. А самого Соловьева главный редактор «Эха Москвы» назвал толстеньким маленьким кукусиком, который обижен, а также обозвал его мерзкой карлицей.

«Понятно, почему пыхтит мерзкая карлица и пукает», - заявил Венедиктов.

В ответ Соловьев посоветовал Венедиктову посмотреть не только на цифры по Москве, но и по России и сказал, что журналисту могли заплатить за эти оскорбления, пишет Эхо Москвы .

«Смешно, когда эта дешевая содержанка Гусинского открывает рот и начинает квакать», - заявил Соловьев.

Речь идет о Владимире Гусинском, бывшем российском медиамагнате и владельце новостного ресурса NEWSru.com.

Ранее Владимир Соловьев сказал, что Алексей Венедиктов обслуживает интересы западных спецслужб, и предрек ему отставку с поста главреда «Эха Москвы».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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