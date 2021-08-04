Daily Mail: Юные российские блогерши показали роскошный образ жизни после карантина

Одним из ноу-хау современного мира стали блогеры. Эти молодые люди не только очень популярны, но и "сказочно" богаты. Журналисты Daily Mail опубликовали информацию о том как состоятельные блогерши из России отдыхают после окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

25-летняя модель и предпринимательница Инесса Шевчук поделилась со своими подписчиками фото со своего отдыха на турецком курорте Maxx Royal Kemer Resort. По информации издания, проживание на территории этого отеля составляет 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей) за ночь.

Выпускница психологического факультета МГУ Анна Аксендими, опубликовала снимок из загородного дома в Истре. Девушка позирует на капоте черного Mercedes-Benz G-Wagen. Она одета в бежевый костюм из корсета, олимпийки и спортивных штанов, и кроссовках бренда Gucci стоимостью 70 тысяч рублей.

20-летняя теннисистка София Плотникова позирует на Мальдивах. Девушка поделилась радостью - молодой человек сделал ей предложение, и подарил платиновое обручальное кольцо с бриллиантами и танзанитом бренда Tiffany & Co за один миллион рублей.

Ранее это же издание опубликовало информацию о телезвезде Хлои Хан (Chloe Khan), которая сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку французского модного дома Louis Vuitton на стол. Снимком из лондонского ресторана также поделился актер и сын мультимиллионеров Кофи Кейс (Kofi Case). На фото его рука с браслетом Juste un Clou бренда Cartier за 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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