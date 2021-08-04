Жалоба Татьяны Булановой на произвол петербургского избиркома вызвала волну поддержки деятелей культуры

Видеообращение петербургской эстрадной исполнительницы, кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой получило резонансную поддержку от коллег по цеху, в числе которых Александр Трофимов, Стас Барецкий, Андрей Ургант, Владимир Бортко, Аскольд Запашный, Евгений Дятлов, Сергей Рост, и ещё более 40 деятелей культуры и искусства.

Сергей Рост заявил, что знает Буланову как порядочного и доброго человека. Он положительно отнесся к её борьбе за права пенсионеров и назвал это благим делом.

«Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех – праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения», – высказался Сергей Рост.

Также Буланову поддержал известный российский исполнитель, основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он опубликовал в своих социальных сетях стихотворение, посвященное трудностями, с которыми Буланова столкнулась в качестве кандидата в петербургский парламент.

Работа Шнурова была проиллюстрирована отрывком из видеообращения Буланой к главе Центральной избирательной Комиссии Элле Памфиловой. Ответ на него певица получила 9 августа. В нем артистку убедили, что для решения сложившейся конфликтной ситуации будут приняты все меры, в Санкт-Петербург была выслана комиссия из Центризбиркома.

Напомним, выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга и Госдуму состоятся 19 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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