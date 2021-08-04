Жалоба Татьяны Булановой на произвол петербургского избиркома вызвала волну поддержки деятелей культуры

Сегодня, 16:04

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Жалоба Татьяны Булановой на произвол петербургского избиркома вызвала волну поддержки деятелей культуры
Татьяна Буланова / Фото: www.instagram.com

Видеообращение петербургской эстрадной исполнительницы, кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой получило резонансную поддержку от коллег по цеху, в числе которых Александр Трофимов, Стас Барецкий, Андрей Ургант, Владимир Бортко, Аскольд Запашный, Евгений Дятлов, Сергей Рост, и ещё более 40 деятелей культуры и искусства. 

Сергей Рост заявил, что знает Буланову как порядочного и доброго человека. Он положительно отнесся к её борьбе за права пенсионеров и назвал это благим делом.  

«Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех – праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения», – высказался Сергей Рост.

Также Буланову поддержал известный российский исполнитель, основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он опубликовал в своих социальных сетях стихотворение, посвященное трудностями, с которыми Буланова столкнулась в качестве кандидата в петербургский парламент.

Работа Шнурова была проиллюстрирована отрывком из видеообращения Буланой к главе Центральной избирательной Комиссии Элле Памфиловой. Ответ на него певица получила 9 августа. В нем артистку убедили, что для решения сложившейся конфликтной ситуации будут приняты все меры, в Санкт-Петербург была выслана комиссия из Центризбиркома. 

Напомним, выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга и Госдуму состоятся 19 сентября. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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  • В поддержке Татьяны никто и не сомневался, вот только тем, кто заварил эту кашу отступать некуда: " или я её под венец, или она меня в прокуратуру". Последней самое время заняться деятельностью вице-губернатора Бельского, тень которого маячит за всеми этими нарушениями.
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