Жалоба Татьяны Булановой на произвол петербургского избиркома вызвала волну поддержки деятелей культуры

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Видеообращение петербургской эстрадной исполнительницы, кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой получило резонансную поддержку от коллег по цеху, в числе которых Александр Трофимов, Стас Барецкий, Андрей Ургант, Владимир Бортко, Аскольд Запашный, Евгений Дятлов, Сергей Рост, и ещё более 40 деятелей культуры и искусства.
Сергей Рост заявил, что знает Буланову как порядочного и доброго человека. Он положительно отнесся к её борьбе за права пенсионеров и назвал это благим делом.
«Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех – праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения», – высказался Сергей Рост.
Также Буланову поддержал известный российский исполнитель, основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Он опубликовал в своих социальных сетях стихотворение, посвященное трудностями, с которыми Буланова столкнулась в качестве кандидата в петербургский парламент.
Работа Шнурова была проиллюстрирована отрывком из видеообращения Буланой к главе Центральной избирательной Комиссии Элле Памфиловой. Ответ на него певица получила 9 августа. В нем артистку убедили, что для решения сложившейся конфликтной ситуации будут приняты все меры, в Санкт-Петербург была выслана комиссия из Центризбиркома.
Напомним, выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга и Госдуму состоятся 19 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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