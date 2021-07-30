Неизлечимо больная Татьяна Лазарева впервые рассказала о мучениях своего родного сына

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55-летняя телеведущая и актриса Татьяна Лазарева сообщила о тяжелой беременности и родах, которые она пережила со своим первенцем Степаном. Артистка призналась, что решилась рожать ребенка только в 29 лет из-за отсутствия поддержки со стороны близких, передает «Комсомольская правда».
Многодетная мать троих детей Татьяна Лазарева рассказала о тяготах, которые она пережила во время беременности своим первым сыном Степаном. Артистка поделилась, что как только ее возлюбленный узнал о беременности, то тут же испарился — поэтому Татьяне пришлось самой растить и воспитывать сына.
«Это было очень тяжело — у меня не было никакого опыта и поддержки. Я родила ребенка одна, параллельно пыталась добыть денег для сына. Мне хотелось и не хватало поддержки одного определенного человека, с которым я этого ребенка зачала — иногда мой малыш так мучился, что мне тяжело об этом говорить», - рассказала артистка.
При этом телеведущая призналась, что именно с появлением сына ее жизнь кардинально изменилась, поскольку пришлось резко повзрослеть и думать не только о себе, но и о ребенке.
«Иногда я бездумно следовала советам из книжки о воспитании детей. Например, по минутам ждала, когда пройдет не меньше 2.5 часов, чтобы покормить Степана — он орал из-за голода, а я не давала есть, потому что в книге так сказано. Получается, недокармливала его постоянно — он очень похудел. Но мы вместе прошли этот опыт, и через страдания получили знания о том, как правильно поступать», - сообщила Лазарева.
Телеведущая добавила, что всю себя постоянно посвящала детям, и не могла позволить себе отдохнуть более 25 лет — не исключено, что такой стресс и моральное истощение стало причиной появления неизлечимого недуга. Татьяна Лазарева борется с язвенным колитом, который периодически переходит в состояние ремиссии — такая болезнь сильно влияет на гормональный фон, и ослабляет иммунитет.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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