Эрик Клэптон отказался выступать, если от его поклонников будут требовать подтверждения вакцинации

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
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Эрик Клэптон не будет проводить концерты там, где от зрителей будет требоваться подтверждение прохождения вакцинации против коронавируса. Об этом заявил сам легендарный британский рок-музыкант. В частности, он сказал, что не будет выступать на сцене, где есть дискриминация публики. Музыкант также заявил, что будет отменять запланированные концерты, если на них не пустят его непривитых фанатов.
Ранее Клэптон выступал с критикой решения властей о локдауне и обязательной вакцинации. В декабре прошлого года он объединился с другим ковид-скептиком Ваном Моррисоном. Они даже записали совместный трек «Stand and Deliver», который сразу стал популярным у поклонников Клэптона.
Отметим, что с конца сентября в Великобритании вводится обязательное требование о предъявлении доказательства вакцинации для посещения концертных площадок.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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