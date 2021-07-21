Эрик Клэптон отказался выступать, если от его поклонников будут требовать подтверждения вакцинации

Сегодня, 20:49

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Эрик Клэптон отказался выступать, если от его поклонников будут требовать подтверждения вакцинации

Эрик Клэптон не будет проводить концерты там, где от зрителей будет требоваться подтверждение прохождения вакцинации против коронавируса.  Об этом заявил сам легендарный британский рок-музыкант. В частности, он сказал, что не будет выступать на сцене, где есть дискриминация публики. Музыкант также заявил, что будет отменять запланированные концерты, если на них не пустят его непривитых фанатов.

Ранее Клэптон выступал с критикой решения властей о локдауне и обязательной вакцинации.  В декабре прошлого года он объединился с другим ковид-скептиком Ваном Моррисоном. Они даже записали совместный трек «Stand and Deliver», который сразу стал популярным у поклонников Клэптона.

Отметим, что с конца сентября в Великобритании вводится обязательное требование о предъявлении доказательства вакцинации для посещения концертных площадок.






Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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