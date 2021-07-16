Любовь Казарновская раскритиковала современную культуру

Сегодня, 17:49

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Любовь Казарновская раскритиковала современную культуру

18 июля оперной певице Любови Казарновской, которая покорила все главные сцены мира, исполнилось 65 лет. В интервью она поделилась своими взглядами на современную культуру. В частности, оперная дива считает, что сейчас наблюдается засилье эффективных менеджеров и насаждение передовых технологий. Она коснулась участия в «Евровидении» и рассказала о новых проектах в театре, кино, педагогике.  

По  мнению певцы, сейчас культура и образование нивелируются, а на смену приходят эпатаж и скандал.

Казарновская отметила, что видит смятение у молодых артистов, которые жалуются на исчезновение духовности.

Если люди культуры не созрели как духовное существо, то они никогда ничего  нового не принесут в искусство, отметила Казарновская. Оперная дива считает, что сейчас все решают деньги, а люди погрязли в обывательщине, пишет Царьград.

Люди скатываются в примитивизм, что убаюкивает их дух. Как отмечает певица, этого не должно быть категорически.

«Почему на культуру выделяется так мало средств? Почему у нас футбол в приоритете?», - возмущается певица.

Сегодня не приветствуется свобода человеческой личности, сегодня время выскочек, отметила Казарновская. Люди здравомыслящие,  к сожалению, не только не в почете, но и в травле, заявила она.

Казарновская отмечает, что сцена не терпит похабщины.  Скандализирование произведения ради скандала рождает пошлость, подчеркнула она.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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