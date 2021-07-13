Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми людьми

Сегодня, 13:34

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Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми людьми

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев не в восторге от творчества российских эстрадных исполнителей, а поклонников звезд типа Аллы Пугачевой и Николая Баскова он вообще считает неразвитыми людьми. В музыкальном плане, правда.

Кортнев говорит, что россияне не избалованы качественной музыкой и вынуждены довольствоваться тем, что им навязывают - то же телевидение, радио. Многие так «подседают» на то, что им предлагают, что даже не задумываются над тем, что слушают.

«Оценка мозговой деятельности другого человека — вещь крайне субъективная, может, это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем неразвитые люди. И это очень жаль», — сказал Кортнев в интервью каналу RTVi.

Тем не менее фронтмен «Несчастного случая» не считает отечественный шоу-бизнес отсталым и безнадежным. Ему нравится Монеточка. По мнению Кортнева, она очень умный автор, ее тексты заслуживают внимания. Песни «Ночной ларек» и «Нимфоманка» ему понравились больше всего.

А вот с произведениями, которые вышли из-под пера рэпера Алишера Моргенштерна, который их же и исполнил, он ознакомиться еще не успел.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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