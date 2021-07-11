Власти Белоруссии не пустили критика Сергея Соседова на «Славянский базар»

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Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов в этом году не появится на «Славянском базаре» в Витибске. Он очень хотел туда поехать, но власти Белоруссии его попросту не пустили. Запрет на посещение Соседовым страны инициировало Министерство информации Белоруссии, передает журнал «Собеседник».
Соседов в беседе с журналистами издания рассказал, что в Витебск он должен был отправиться 21-й раз в своей жизни. Но фестиваль, получается, для него закрыт, как и, собственно, въезд в Беларусь. При этом в Минске даже не удосужились объяснить причину запрета.
Впрочем, сам Соседов догадывается, в чем дело. Он уверен, что власти страны таким образом решили ему отомстить за то, что он отказался от участия в белорусской версии шоу «X-фактор», причем, из-за общественно-политической обстановки в стране после выборов.
Такое поведение власти, считает Соседов, «подлое и мелкое», ведь «Славянский базар» он любил и все эти годы поддерживал.
«В апреле-мае мне звонили некие общественные деятели Беларуси с просьбой присоединиться к бойкоту фестиваля, на что я всегда отвечал категорическим отказом. В стране может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их Отечество лучше, привносит яркие краски в их жизнь», — говорит Соседов.
Видимо нет сейчас дружбы и взаимопонимания между славянскими народами, констатирует критик и выражает сочувствие белорусам, которые живут при такой власти.
«Сколько вам ещё жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!», - эмоционально заявил он.
Соседов добавил, что никогда не призывал бойкотировать фестиваль, но сейчас вынужден это сделать.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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