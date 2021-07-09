Отец звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова скончался в больнице от коронавируса

Умер отец Вячеслава Мясникова, звезды шоу «Уральские пельмени». О трагедии в семье шоумен рассказал в своем микроблоге Instagram.

Отец Мясникова скончался в госпитале города Урай, причиной смерти стал коронавирус.

«Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так!» — написал Вячеслав и проиллюстрировал публикацию архивными снимками, на которых запечатлен его отец.

Родители Мясникова жили в ХМАО - в поселке Луговом Кондинского района. Там же они инфицировались коронавирусной инфекцией и были госпитализированы в ковид-госпиталь в Урае, о чем участник «Уральских пельменей» сообщал ранее. Он также писал, что врачи оказывают должное лечение и состояние родителей стабилизировалось. Увы, коронавирус оказался сильнее - отца Вячеслава Мясникова спасти не смогли.

Фанаты «Уральских пельменей» пытаются поддержать артиста в сложную минуту.

«Плачу и скорблю вместе с вами», «Как страшно терять родных! Сил вам, Вячеслав!», «С годами понимаешь, что родители — это самое дорогое, что у нас есть и было в жизни. Соболезную», - пишут подписчики в комментариях.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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