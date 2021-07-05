Певица Анастасия Приходько рассказала о травмирующем и болезненном опыте работы с Константином Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько не любит говорить о своем конфликте с продюсером и композитором Константином Меладзе, с которым проработала долгое время. Обещает, что сделает это, когда будет находиться в преклонном возрасте. Потому как опыт работы с мужем Веры Брежневой был для нее настолько травмирующим и болезненным, что даже вспоминать о нем не хочется.

С Константином Меладзе Приходько познакомилась на седьмой «Фабрике звезд». Она тогда стала победительницей проекта, продюсером которого и был композитор. Тогда, в 2007 году, раскруткой Анастасии занимался Константин. Именно под его руководством она поехала от России на Евровидение с песней «Мамо» и заняла на конкурсе 11-е место. Вскоре после этого их сотрудничество исчерпало себя.

«О конфликте с Меладзе я расскажу в преклонном возрасте. Потому что, если расскажу сейчас, начнут говорить, что это скандал и хайп под новую песню. Как Ани Лорак рассказала свою историю в преддверии тура. Я так не хочу. Через много лет меня просто не смогут обвинить в хайпе. Тогда люди поймут, как сложно и больно мне было. Это больная для меня тема, я даже копаться в ней не хочу», — заявила певица в интервью YouTube-каналу.

Анастасия Приходько подумывала о том, чтобы отправиться на песенный конкурс от Украины, но на отборочном этапе снова пришлось бы пересекаться с Меладзе - во время отбора он заседал в жюри. Певица заявляет, что сразу поняла, что из этой затеи ничего не светит. На конкурс явно поедет Меладзе со своим артистом.

«А наше совместное „Евровидение“ было настоящим адом, поэтому ни я, ни он не хотели повторения», — утверждает певица.

При этом артистка продолжает отслеживать творчество Константина Меладзе, в целом оно ей интересно, но повторения сотрудничества не хочет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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