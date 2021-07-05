Директор МакSим Маргарита Соколова расcказала о своей болезни

Маргарита Соколова, директор российской певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, на своей странице в Instagram рассказала о своей болезни. Какой диагноз у нее женщина уточнять не стала, неизвестно также, идет ли речь об осложнении после коронавируса, но она поблагодарила страну за то, что организовала «такие качественные ковидные центры».

По словам Маргариты, она находилась в клинике, и состояние ее было таким, что она даже с кровати подняться не могла. А заболела еще дома. Когда пошла выпить воды, упала в обморок. При падении сильно ударилась и явно это ощутила, когда пришла в себя. Соколова тогда попыталась подняться, но неудачно - снова упала. Тогда женщина решила, что будет ползти до комнаты сына. Он тогда и вызвал скорую помощь, которая примчалась очень быстро.

В больнице Соколовой было очень тяжело - она не могла ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Соседки по палате доводилось и мыть ее, и кормить.

«Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала: и от немощи, и от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — вспомнила директор певицы, которая сейчас сама ведет борьбу за жизнь, находясь в состоянии искусственной комы.

В данный момент Маргарита Соколова находится дома. Подписчики пожелали ей и ее подопечной скорейшего выздоровления. Тем более что директор певицы заверила, что вскоре сообщит хорошие новости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700