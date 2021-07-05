Вере Алентовой стало плохо на похоронах Владимира Меньшова

Актриса Вера Алентова, которая недавно выписалась из больницы, где лечилась от коронавируса, нашла в себе силы, чтобы прийти на церемонию прощания со своим мужем, актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Многие считали, что ослабленная серьезным заболеванием актриса не появится на траурной церемонии. Дочь Алентовой и Меньшова, Юлия Меньшова сообщила, что организм мамы очистился от инфекции, поэтому она простится с супругом и проводит его в последний путь. Юлия также попросила прессу не донимать маму звонками и вопросами. Вера Алентова действительно появилась у гроба Владимира Валентиновича, с которым прожила долгие и самые счастливые годы. Гроб был установлен на сцене в Доме кино, где рядом с безутешной вдовой находились ее дочь и зять. Присутствующие на церемонии сообщают, что Алентовой стало плохо и это сразу стало заметно. Зять актрисы, которая еле стояла на ногах, постоянно подавал женщине воду, чтобы привести ее в чувства. Несмотря на слабость, убитая горем актриса церемонию не покинула и старалась держаться из последних сил.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700