Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

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В интервью Борису Корчевникову в «Судьбе человека» новый муж Анастасии Макеевой искренне пожелал своей экс-супруге счастья.
«Мне не за что извиняться перед Светой. Так жизнь устроена. Я Свету не обижал. Просто от всей души полюбил другую женщину. Так случается».
По его словам бывшая супруга сама начала писать нелицеприятные вещи о нем и о его избраннице Анастасии Макеевой. Он с экрана призвал Светлану:
«Хоть раз сказать спасибо за проведенные вместе годы. Я безмерно благодарен тебе за детей».
Редакция напоминает, что Мальков расстался с женой в Словении, а сам уехал в Москву. В Москве он познакомился с Анастасией. Он утверждает, что на момент, когда у него завязался роман с Макеевой, отношений с женой уже не было.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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