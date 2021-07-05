Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

Вчера, 22:19

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Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

В интервью Борису Корчевникову в «Судьбе человека» новый муж Анастасии Макеевой искренне пожелал своей экс-супруге счастья.

«Мне не за что извиняться перед Светой. Так жизнь устроена. Я Свету не обижал. Просто от всей души полюбил другую женщину. Так случается».

По его словам бывшая супруга сама начала писать нелицеприятные вещи о нем и о его избраннице Анастасии Макеевой. Он с экрана призвал Светлану: 

«Хоть раз сказать спасибо за проведенные вместе годы.  Я безмерно благодарен тебе за детей».

Редакция напоминает, что Мальков  расстался с женой в Словении, а сам уехал в Москву. В Москве он познакомился с Анастасией. Он утверждает, что на момент, когда у него завязался роман с Макеевой, отношений с женой уже не было.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

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