Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

В интервью Борису Корчевникову в «Судьбе человека» новый муж Анастасии Макеевой искренне пожелал своей экс-супруге счастья.

«Мне не за что извиняться перед Светой. Так жизнь устроена. Я Свету не обижал. Просто от всей души полюбил другую женщину. Так случается».

По его словам бывшая супруга сама начала писать нелицеприятные вещи о нем и о его избраннице Анастасии Макеевой. Он с экрана призвал Светлану:

«Хоть раз сказать спасибо за проведенные вместе годы. Я безмерно благодарен тебе за детей».

Редакция напоминает, что Мальков расстался с женой в Словении, а сам уехал в Москву. В Москве он познакомился с Анастасией. Он утверждает, что на момент, когда у него завязался роман с Макеевой, отношений с женой уже не было.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700