НАТО третьи сутки ищет угрожавшие британскому эсминцу подлодки РФ

Сегодня, 20:49

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НАТО третьи сутки ищет угрожавшие британскому эсминцу подлодки РФ

Вот уже третьи сутки военная техника НАТО не может найти российские подводные лодки, которые были выведены в Средиземное море. Речь идет о двух дизель-электрических субмаринах, отправленных в восточную часть акватории для участия в учениях. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Кроме того, на той же территории находится авианосец Великобритании. В НАТО прекрасно понимают всю опасность ситуации.

«Тот факт, что техника военного блока за 71 час так и не смогла обнаружить две российские подлодки говорит о том, что НАТО попросту не может контролировать ситуацию», - считают эксперты.

Как подчеркивают в Альянсе, главная опасность российских субмарин заключается в их непредсказуемости. На борту лодок находится масса вооружения, в том числе и крылатые ракеты «Калибр». Нахождение британского авианосца «Королева Елизавета» в непосредственной близости к вооруженным подлодкам приводит НАТО в панику.

Ранее стало известно о том, что бомбардировщики РФ вынудили корабли НАТО покинуть территорию Черного моря и отказаться от участия в масштабных военных учениях «Sea Breeze 2021». Инцидент произошел сразу же после неприятной ситуации с британским эсминцем HMS Defender и кораблем ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen, которые пересекли российскую границу в водах Черного моря.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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