НАТО третьи сутки ищет угрожавшие британскому эсминцу подлодки РФ

Российские истребители вынудили ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze-2021» в Черном море
Российские истребители вынудили силы ВМС НАТО прервать учения «Sea Breeze 2021» на Черном море. Акваторию Черного моря...Подробнее
Вот уже третьи сутки военная техника НАТО не может найти российские подводные лодки, которые были выведены в Средиземное море. Речь идет о двух дизель-электрических субмаринах, отправленных в восточную часть акватории для участия в учениях. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
Кроме того, на той же территории находится авианосец Великобритании. В НАТО прекрасно понимают всю опасность ситуации.
«Тот факт, что техника военного блока за 71 час так и не смогла обнаружить две российские подлодки говорит о том, что НАТО попросту не может контролировать ситуацию», - считают эксперты.
Как подчеркивают в Альянсе, главная опасность российских субмарин заключается в их непредсказуемости. На борту лодок находится масса вооружения, в том числе и крылатые ракеты «Калибр». Нахождение британского авианосца «Королева Елизавета» в непосредственной близости к вооруженным подлодкам приводит НАТО в панику.
Ранее стало известно о том, что бомбардировщики РФ вынудили корабли НАТО покинуть территорию Черного моря и отказаться от участия в масштабных военных учениях «Sea Breeze 2021». Инцидент произошел сразу же после неприятной ситуации с британским эсминцем HMS Defender и кораблем ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen, которые пересекли российскую границу в водах Черного моря.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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