Анфиса Чехова попросила у бурятских женщин прощения за свои слова

Сегодня, 15:14

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Анфиса Чехова попросила у бурятских женщин прощения за свои слова
Анфиса Чехова

Жительницы Бурятии потребовали извинений от телеведущей Анфисы Чеховой. Они добавились своего: на своей странице в Инстаграм Чехова все-таки принесла извинения за оскорбление, которое было  мимоходом брошено в адрес внешности бурятских женщин.

Слова об опухшем лице с азиатскими чертами вызвали возмущение в обществе, и пользователи сети направили свой гнев на телеведущую. Принося извинения, Чехова заметила, что не спала всю ночь из-за переживаний.

«Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала Домашний. Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу!» - написала телеведущая.

Напомним, что 3 июля на телеканале «Домашний» в эфир вышел первый выпуск ток-шоу «Скажи, подруга» (16+). Его ведущими стали Аврора и Анфиса Чехова.

В первом выпуске речь шла про омолаживающие процедуры. Чехова рассказала о своем неудачном опыте: некоторое время назад врач предложил ей поправить осунувшееся лицо уколами гиалуроновой кислоты. Телеведущая рассказала, как доктор вкачал ей литр «гиалуроночки»,  после чего она стала бурятской женщиной. Два месяца Анфиса не могла на себя смотреть в зеркало, так как  ненавидела свое изображение. Этими словами Анфиса вызвала громкий скандал, который в конечном итоге заставил ее пожалеть о том, что она имела неосторожность необдуманно обронить оскорбительную фразу. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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