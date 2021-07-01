Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации от коронавируса COVID-19

Актриса Мария Кожевникова рассказала, почему она отказалась вакцинироваться от коронавируса.

Звезда комедийного сериала «Универ» отметила, что она не против прививки, но против того, чтобы у людей отнимали право выбора. Она добавила, что даже готова выйти на протестные акции против принудительной вакцинации, если власти ее все же введут.

Кожевникова отметила, что в ее кругу есть знакомые, которые, хотя и имели антитела, все же заразились коронавирусом. Она добавила, что не боится вакцинации, так как нет оснований думать, что вакцина вредит здоровью. Но все же, актриса придерживается позиции, что вакцинация – это выбор каждого, и государство не может вынуждать граждан вакцинироваться.

Бывший депутат Госдумы призналась, что переболела COVID-19 в мае этого года. От нее заразились коронавирусом ее родители и старшие дети. Кожевникова отметила, что она не принимала лекарств, чтобы сбивать температуру, но из-за боязни возникновения цикотинового шторма Кожевникова угодила в больницу, где пролечилась пять дней, а потом отправилась долечиваться домой.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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