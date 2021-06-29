Лидер «Ногу свело» Макс Покровский обругал Билана из-за сорванного концерта

Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело», обрушился на Диму Билана и обматерил певца, считая его главным виновником того, что их концерт отменили. Музыкант укоряет своего коллегу в том, что он на вчерашнем выступлении всячески нарушал противоэпидемические правила.

Покровский снял видео, адресованное непосредственно Билану, и разместил его в своем Инстаграм. Дабы виден был уровень его гнева, фронтмен не стеснялся - перешел на крик и даже выругался матом.

«Билан, (нецензурное слово)! Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова!» - начал свое видеообращение Покровский.

С его слов, вчера, выступая на фестивале в Петербурге, Дима Билан проигнорировал все предписания и запреты и вышел к фанатам, принявшись с ними танцевать. При этом о маске и социальной дистанции напрочь забыл.

Теперь фестиваль приостановлен - организаторам следует устранить нарушения, дабы концерты возобновились. Мероприятие было рассчитано на несколько дней. Сегодня должен был состояться концерт «Ногу свело».

Примечательно, что к властям питерской столицы и организаторам фестиваля у него претензий нет - исключительно к Билану.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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