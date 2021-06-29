Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла от коронавируса

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Актриса театра и кино Наталья Смирнова скончалась в результате заражения коронавирусом. Ей было всего 60 лет. О смерти Смирновой, обретшей популярность благодаря роли Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», в своем Facebook сообщил ее друг Олег Перанов.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!» — сказано в его публикации.
Наталья Смирнова родилась в 1961 году. Служила в Театре Наций и «Современнике», снималась в кино. Фильмография Натальи Смирновой насчитывает более трех десятков фильмов и сериалов. Кроме «Счастливы вместе» актриса снималась в «Маргоше», «Каменской», «Склифософском», а также в фильмах «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты».
Ранее сообщалось о том, что коронавирус стал причиной смерти еще одного актера - Артем Анчуков из «Улиц разбитых фонарей» умер в конце июня.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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