Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла от коронавируса

Актриса театра и кино Наталья Смирнова скончалась в результате заражения коронавирусом. Ей было всего 60 лет. О смерти Смирновой, обретшей популярность благодаря роли Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», в своем Facebook сообщил ее друг Олег Перанов.

«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!» — сказано в его публикации.

Наталья Смирнова родилась в 1961 году. Служила в Театре Наций и «Современнике», снималась в кино. Фильмография Натальи Смирновой насчитывает более трех десятков фильмов и сериалов. Кроме «Счастливы вместе» актриса снималась в «Маргоше», «Каменской», «Склифософском», а также в фильмах «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты».

Ранее сообщалось о том, что коронавирус стал причиной смерти еще одного актера - Артем Анчуков из «Улиц разбитых фонарей» умер в конце июня.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700