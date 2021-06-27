У МакSим обнаружили поражение печени

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Неутешительные новости приходят из клиники, где находится певица Марина Абросимова, более известная как МакSим. По данным газеты «Московский комсомолец», у артистки, которая сейчас в медикаментозной коме, обнаружили поражение печени.
«Сразу после госпитализации врачи провели МакSим комплексное обследование и через несколько дней пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень», — сказано в публикации.
Врачи допускают, что заболевание у певицы уже давно, и он мог перейти в хроническую форму.
Врачи опасались, что у МакSим может развиться сепсис - были определенные симптомы, которые на это указывали, но к счастью, результаты анализов это не подтвердили.
Напомним, о госпитализации певицы стало известно в середине июня. Об этом она сама сообщила в своем Instagram, уточнив, что в больницу попала с пневмонией. У артистки подозревали коронавирус, но тест на него оказался отрицательным. Однако было обнаружено поражение 40 процентов легких. Врачи, чтобы спасти МакSим, поскольку состояние начало ухудшаться, были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Представитель артистки недавно сообщил, что поражение легких выросло до 75 процентов. При этом тесты на ковид все так же отрицательные.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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