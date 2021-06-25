50-летний Владимир Политов женился на 26-летней фанатке

Сегодня, 15:24

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50-летний Владимир Политов женился на 26-летней фанатке
Музыкант, участник популярной группы «На-На» Владимир Политов

50-летний музыкант, участник популярной группы «На-На» Владимир Политов в интервью ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой признался, что полгода назад он женился на 26-летней поклоннице, служащей транспортной компании.   С будущей женой музыкант познакомился в 2017 году в Благовещенске, где группа давала концерт.

Девушка по имени Ольга сама нашла его номер и договорилась о встрече. Какое-то время они переписывались. Таким образом, молодая фанатка завоевала сердце секс-символа 90-х.

Когда Владимир увидел Ольгу впервые, то сразу не разглядел, так как дело было зимой и девушка была закутана в теплое. 

«Потом она прислала фотографии: спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица», — заметил музыкант.

«Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: «Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне». Какое-то время жили в гражданском браке, 14 января расписались», — рассказал певец. 

Пара расписалась в Химкинском районном ЗАГСе, а торжество отметила в семейном кругу.

Судя по всему, счастливых супругов не смущает, что у них большая разница в возрасте. Владимир признался, что уже мечтает о детях, хочет сына, «маленького нанайца». У Политова уже есть дочь от первого брака.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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