65-летняя Лариса Долина вылечилась от коронавируса

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм
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Певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса. Об этом она лично, дабы развеять слухи, которые ходили о состоянии ее здоровья, рассказала на своей страничке в Instagram. Певица поделилась тем, что результат повторного теста на COVID-19 оказался отрицательным.
«Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!» – написала 65-летняя артистка.
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Ранее в интернет просачивалась различная информация о состоянии здоровья народной артистки. Одни СМИ сообщали, что коронавирус Лариса Долина переносит в легкой форме и просто ушла на самоизоляцию, тогда как другие нагнетали обстановку и сообщали, что ей с каждым новым днем становится все хуже.
Слухи о коронавирусе у Долиной начали распространяться на фоне неявки певицы на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, главой которой она является.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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