65-летняя Лариса Долина вылечилась от коронавируса

Певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса. Об этом она лично, дабы развеять слухи, которые ходили о состоянии ее здоровья, рассказала на своей страничке в Instagram. Певица поделилась тем, что результат повторного теста на COVID-19 оказался отрицательным.

«Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!» – написала 65-летняя артистка.

Ранее в интернет просачивалась различная информация о состоянии здоровья народной артистки. Одни СМИ сообщали, что коронавирус Лариса Долина переносит в легкой форме и просто ушла на самоизоляцию, тогда как другие нагнетали обстановку и сообщали, что ей с каждым новым днем становится все хуже.

Слухи о коронавирусе у Долиной начали распространяться на фоне неявки певицы на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, главой которой она является.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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