Разин предрек Киркорову, Бузовой и Милохину скорое обнищание из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
Разин предрек Киркорову, Бузовой и Милохину скорое обнищание из-за пандемии коронавируса

Музыкальный продюсер и певец Андрей Разин спрогнозировал, что некоторые отечественные артисты могут лишиться значительной части своих доходов из-за последствий пандемии коронавируса. Предприниматель отметил, что третью волну коронавируса «переживут» не все артисты — некоторые будут иметь такие финансовые трудности, что им придется покинуть сцену, и даже звезды с огромными гонорарами могут очутиться на грани банкротства. Об этом пишет «News.ru».

Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что внедрение новых ограничений из-за коронавируса в России чревато банкротством для поп-короля Филиппа Киркорова, звезды «Дом-2» Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина. По словам Разина, именно те звезды, которые привыкли жить «на широкую ногу», особо остро почувствуют экономические последствия третьей волны коронавируса, так как они не умеют ограничивать себя в своих желаниях. 

«Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие — они зарабатывают своим творчеством, выступая на сцене. Что их ждет, когда все сцены страны будут закрыты на карантин? Долго продержаться на зарабатывании в Интернете им точно не удастся», - сообщил Разин. 

Также продюсер спрогнозировал блокировку популярного в России приложения Instagram — в случае если звезды будут продолжать высказывать нелицеприятные сообщения в адрес российского правительства. 

«Если Instagram больше не будет работать из-за закрытия, то Бузова, Моргенштерн и Милохин станут наибеднейшими людьми в нашем государстве», - добавил Разин.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вдова Спартака Мишулина потеряла сознание после прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 18:04

Выгнавшая мужа Ксения Бородина оторвалась на «Жаре»

Вчера, 14:49

Фигурист Алексей Ягудин рассказал о страшном детстве своей жены

23-06-2021, 11:59

Ляйсан Утяшева призналась, что потратила на подарок Павлу Воле полтора миллиона

22-06-2021, 11:49

Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей американской пенсии

21-06-2021, 16:04

Агутин: Разгромившие гримерку «Отпетые мошенники» ушли в небытие из-за Крутого

21-06-2021, 14:19

Продюсер «Миража» Литягин о Гулькиной и Суханкиной: «Ведут себя как бывшие содержанки»

21-06-2021, 12:49

Наталья Подольская со скандалом уволила няню младшего сына

21-06-2021, 11:04

Украина внесла в черный список лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова

18-06-2021, 23:29

Полина Гагарина отказалась сотрудничать с бывшим супругом

18-06-2021, 16:29

Газманов язвительно ответил обидевшей народных артистов Серябкиной

17-06-2021, 16:54

Актриса Асмус заявила, что у нее уже не один год есть отношения

17-06-2021, 15:54

Певица Лолита рассказала, как пролежала два месяца в Кащенко

17-06-2021, 09:29

Ведущая Ольга Орлова объяснила, почему передачу с Дмитрием Шепелевым не показывали на ТВ

16-06-2021, 20:04

Андрей Малахов показал, в каких условиях как живет бывшая жена Николая Сличенко

16-06-2021, 18:24

Анастасия Макеева тайно сыграла свадьбу с Романом Мальковым 7 мая

16-06-2021, 11:54

Бывшая жена Сличенко сдавала единственного сына в интернат

15-06-2021, 21:54

Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире, но потом извинился

15-06-2021, 11:49

Собчак обвинили в продажности властям

14-06-2021, 20:04

Врач посоветовала Карпович обратиться к специалисту из-за болезненной худобы

14-06-2021, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 16:49

0

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...

Подробнее
Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Вчера, 22:59

0

Группы людей, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом коронавируса назвала врач-инфекционист ПСПбГМУ им....

Подробнее
Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

22-06-2021, 16:49

0

Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...

Подробнее
Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

23-06-2021, 07:54

0

Россия борется с третьей волной коронавируса. Власти призывают граждан вакцинироваться в срочном порядке, так как...

Подробнее
Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Вчера, 19:34

0

Израильский политолог Яков Кедми предложил дать такой ответ на заход британского эсминца HMS Defender в российские...

Подробнее
Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

23-06-2021, 22:29

0

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Вчера, 09:49

0

О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты. Эксперты...

Подробнее
Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

23-06-2021, 14:49

0

О том, кому грозит увольнение из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, рассказала начальник отдела...

Подробнее
Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

22-06-2021, 23:34

0

Глава Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, какие заболевания относятся к противопоказаниям...

Подробнее
Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

22-06-2021, 21:59

0

Несмотря на сомнения в используемых препаратах, нежелание российских людей осуществлять вакцинирование от...

Подробнее