Разин предрек Киркорову, Бузовой и Милохину скорое обнищание из-за пандемии коронавируса

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Музыкальный продюсер и певец Андрей Разин спрогнозировал, что некоторые отечественные артисты могут лишиться значительной части своих доходов из-за последствий пандемии коронавируса. Предприниматель отметил, что третью волну коронавируса «переживут» не все артисты — некоторые будут иметь такие финансовые трудности, что им придется покинуть сцену, и даже звезды с огромными гонорарами могут очутиться на грани банкротства. Об этом пишет «News.ru».
Создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что внедрение новых ограничений из-за коронавируса в России чревато банкротством для поп-короля Филиппа Киркорова, звезды «Дом-2» Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина. По словам Разина, именно те звезды, которые привыкли жить «на широкую ногу», особо остро почувствуют экономические последствия третьей волны коронавируса, так как они не умеют ограничивать себя в своих желаниях.
«Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие — они зарабатывают своим творчеством, выступая на сцене. Что их ждет, когда все сцены страны будут закрыты на карантин? Долго продержаться на зарабатывании в Интернете им точно не удастся», - сообщил Разин.
Также продюсер спрогнозировал блокировку популярного в России приложения Instagram — в случае если звезды будут продолжать высказывать нелицеприятные сообщения в адрес российского правительства.
«Если Instagram больше не будет работать из-за закрытия, то Бузова, Моргенштерн и Милохин станут наибеднейшими людьми в нашем государстве», - добавил Разин.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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