Вдова Спартака Мишулина потеряла сознание после прививки от коронавируса COVID-19

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Вдова Спартака Мишулина потеряла сознание после прививки от COVID-19.
В своем Instagram дочь актера Спартака Мишулина, также актриса Карина Мишулина, рассказала, что после получения второй дозы вакцины от ковида ее мать - вдова Мишулина Валентина - потеряла сознание, пережив при этом гипертонический криз.
«Я не делала прививку от коронавируса. Моя мама привилась. Да! Потому что я за демократию, не только в стране, но и в нашем доме. Это был её выбор. После второй дозы вакцины у неё случился гипертонический криз, с потерей сознания. Совпадение? Возможно...», — написала Карина Мишулина, отметив при этом, что сама она вовсе не является антипрививочницей.
Напомнив о разных мнениях, что ходят в народе по поводу вакцинации, о новом приказе властей, касающихся ресторанов, в то время, как на курортах и в метро - толпы людей, актриса предположила, что «было бы правильнее» рассказать подробно о составе вакцин, про все положительные и отрицательные моменты, а также перед процедурой вакцинации «проводить бесплатное, качественное обследование всего организма».
В то же время Мишулина не исключила, что прививка может стать панацеей.
В России же, несмотря на множество развернутых пунктов вакцинации, на регулярные призывы и разъяснения по поводу необходимости прививки россияне за уколом не спешат. Наоборот, некоторые, нарушив закон, приобретают липовые сертификаты, поскольку боятся кроме прочего и негативных последствий самой прививки.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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