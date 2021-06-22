Выгнавшая мужа Ксения Бородина оторвалась на «Жаре»

Сегодня, 14:49

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Выгнавшая мужа Ксения Бородина оторвалась на «Жаре»

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров, по слухам, несколько месяцев не живут вместе. О проблемах в отношениях телезвезда говорила, но подробности скрыла и делиться с ними с поклонниками не спешит. Они только гадают, будет ли развод или через некоторое время Бородина простит своего благоверного и у них снова будет образцовая семья.

Как бы там ни было, без Курбана Ксения не скучает. Вчера, в первый день «Жары», она как следует оторвалась в зале «Крокус Сити Холла».

На фестиваль Бородина пришла вместе со своими подругами Ольгой Орловой, Инной Жирковой и ее мужем - футболистом Юрием Жирковым.

Размещались за одним из столиков для вип-персон. 

Бородина грустила, много фотографировалась и секретничала с подружками. А когда время близилось к полуночи, поехала не домой, а в караоке. Душа ее, как отметил корреспондент «Комсомолки», требовала продолжения банкета.

Песню для исполнения выбрала соответствующую - ту, которая передавала ее тоску, из репертуара Любови Успенской. 

«К далекому и грешному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному скучая и тоскуя…», распевала Ксюша.

Поклонники недоумевают, почему Бородина и Омаров не помирятся. Ведь, если верить инсайдерским данным, причина размолвки даже не в измене. Якобы недавно на отдых в ОАЭ, куда прилетела Ксюша вместе с детьми и мужем, приехала бывшая жена Курбана с общим сыном. С ними он проводил немало времени, и это рассердило теледиву - да до такой степени, что бизнесмен был вынужден переехать в соседний отель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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