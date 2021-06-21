Фигурист Алексей Ягудин рассказал о страшном детстве своей жены

Сегодня, 11:59

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Фигурист Алексей Ягудин рассказал о страшном детстве своей жены
Фигурист Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной

Знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин на YouTube-шоу «вМесте» рассказал о непростом детстве своей жены Татьяны Тотьмяниной. Он также признался, что у него самого детских воспоминаний немного и они не слишком яркие - насладиться играми, в которые играли мальчишки, он не имел возможности из-за регулярных спортивных тренировок. Футбол, посиделки на лавочках с девчонками, печеная картошка у костра - все это прошло мимо него.

Ягудин говорит, что детские годы его жены - фигуристки Ягудиной, можно назвать жесткими. Ее рассказы о пережитом волнуют. Так, Татьяна как-то в течение года жила на заводе вместе с матерью, потому что ее бабушка реально «сошла с ума», передает СтарХит.

«Там все было: и побои, и голод», – разоткровенничался Алексей.

У самого Ягудина проблем с семьей не было, но жилищные условия оставляли желать лучшего - мальчик вырос в тесной коммуналке. Много времени уходило на тренировки, но это не помешало ему блестяще учиться - школу он окончил с серебряной медалью.

Сейчас Алексей и Татьяна счастливы, воспитывают двоих дочерей. Отец и мать проводят с девочками очень много времени и уделяют внимание их развитию, даря им любовь и заботу, а также душевное тепло и спокойствие, которого так не хватало в детстве Тотьмяниной.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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