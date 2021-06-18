Ляйсан Утяшева призналась, что потратила на подарок Павлу Воле полтора миллиона

В свежем выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» 35-летняя Ляйсан Утяшева готовила и общалась вместе с резидентом Comedy Club Мариной Кравец.

Кроме кулинарных секретов, которыми делились друг с другом, женщины успели обсудить и подарки, которые когда-нибудь преподносили своим любимым.

Кравец призналась, что как-то подарила своему мужу шопинг со стилистом. Бывшая спортсменка тут же поспешила спросить, сколько стоил такой подарок. Но ответа не дождалась и призналась, что лично она была неимоверно щедра и потратила на презент своему супругу огромную сумму - полтора миллиона рублей.

Причем, это были деньги, которые она собирала не один год.

«Я всю зарплату за пять лет потратила. Я копила для Пашки», — пояснила Утяшева.

При этом она не уточнила, что это был за подарок.

Кравец в ответ на это сообщила, что ее подарок по деньгам более скромный, но мужа своего она любит так же сильно, как Ляйсан - Волю.

Утяшева и Воля стали мужем и женой в ноябре 2012. В 2013 у них родился сын, а спустя два года появилась и дочь.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700