Ляйсан Утяшева призналась, что потратила на подарок Павлу Воле полтора миллиона

Сегодня, 11:49

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Ляйсан Утяшева призналась, что потратила на подарок Павлу Воле полтора миллиона
Ляйсан Утяшева

В свежем выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» 35-летняя Ляйсан Утяшева готовила и общалась вместе с резидентом Comedy Club Мариной Кравец.

Кроме кулинарных секретов, которыми делились друг с другом, женщины успели обсудить и подарки, которые когда-нибудь преподносили своим любимым.

Кравец призналась, что как-то подарила своему мужу шопинг со стилистом. Бывшая спортсменка тут же поспешила спросить, сколько стоил такой подарок. Но ответа не дождалась и призналась, что лично она была неимоверно щедра и потратила на презент своему супругу огромную сумму - полтора миллиона рублей.

Причем, это были деньги, которые она собирала не один год.

«Я всю зарплату за пять лет потратила. Я копила для Пашки», — пояснила Утяшева.

При этом она не уточнила, что это был за подарок.

Кравец в ответ на это сообщила, что ее подарок по деньгам более скромный, но мужа своего она любит так же сильно, как Ляйсан - Волю.

Утяшева и Воля стали мужем и женой в ноябре 2012. В 2013 у них родился сын, а спустя два года появилась и дочь.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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