Ляйсан Утяшева призналась, что потратила на подарок Павлу Воле полтора миллиона

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В свежем выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» 35-летняя Ляйсан Утяшева готовила и общалась вместе с резидентом Comedy Club Мариной Кравец.
Кроме кулинарных секретов, которыми делились друг с другом, женщины успели обсудить и подарки, которые когда-нибудь преподносили своим любимым.
Кравец призналась, что как-то подарила своему мужу шопинг со стилистом. Бывшая спортсменка тут же поспешила спросить, сколько стоил такой подарок. Но ответа не дождалась и призналась, что лично она была неимоверно щедра и потратила на презент своему супругу огромную сумму - полтора миллиона рублей.
Причем, это были деньги, которые она собирала не один год.
«Я всю зарплату за пять лет потратила. Я копила для Пашки», — пояснила Утяшева.
При этом она не уточнила, что это был за подарок.
Кравец в ответ на это сообщила, что ее подарок по деньгам более скромный, но мужа своего она любит так же сильно, как Ляйсан - Волю.
Утяшева и Воля стали мужем и женой в ноябре 2012. В 2013 у них родился сын, а спустя два года появилась и дочь.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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