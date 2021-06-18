Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей американской пенсии

Сегодня, 16:04

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Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей американской пенсии

Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Женщина никогда там не работала, но пенсию по старости от государства получает. И такую, о которой многие российские пенсионеры могут только мечтать - 600 долларов. В пересчете на рубли это чуть более 43 тысяч.

«В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов по старости», — призналась проживающая в Майами Людмила Порывай на программе телеканала НТВ «Звезды сошлись».

Второй муж матери Наташи Королевой, которому сейчас уже 80 лет, получает пенсию побольше - 2 тысячи долларов США. В Америке он проживает более 50 лет, ранее у него там был бизнес.

«Наша квартира у нас в собственности. Там квартплата немаленькая. Платим примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц. У нас общая с ним квартира», - добавила Порывай.

Сама Наталья Королева подтвердила, что в США ее мать не бедствует. В Майями у Людмилы есть несколько квартир, которые она сдает - это тоже весомая прибавка к пенсии.

Ранее размер своей пенсии раскрыла певица Лолита Милявская. Она получает от государства более 23 тысяч рублей и считает, что это очень мало, так как траты на коммунальные услуги растут. Однако у певицы нет званий и наград, за которые государство доплачивает.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей американской пенсии

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