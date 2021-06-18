Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей американской пенсии

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Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Женщина никогда там не работала, но пенсию по старости от государства получает. И такую, о которой многие российские пенсионеры могут только мечтать - 600 долларов. В пересчете на рубли это чуть более 43 тысяч.
«В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов по старости», — призналась проживающая в Майами Людмила Порывай на программе телеканала НТВ «Звезды сошлись».
Второй муж матери Наташи Королевой, которому сейчас уже 80 лет, получает пенсию побольше - 2 тысячи долларов США. В Америке он проживает более 50 лет, ранее у него там был бизнес.
«Наша квартира у нас в собственности. Там квартплата немаленькая. Платим примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц. У нас общая с ним квартира», - добавила Порывай.
Сама Наталья Королева подтвердила, что в США ее мать не бедствует. В Майями у Людмилы есть несколько квартир, которые она сдает - это тоже весомая прибавка к пенсии.
Ранее размер своей пенсии раскрыла певица Лолита Милявская. Она получает от государства более 23 тысяч рублей и считает, что это очень мало, так как траты на коммунальные услуги растут. Однако у певицы нет званий и наград, за которые государство доплачивает.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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