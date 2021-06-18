Агутин: Разгромившие гримерку «Отпетые мошенники» ушли в небытие из-за Крутого

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Леонид Агутин рассказал, почему из эстрадного Олимпа исчезла группа «Отпетые мошенники».
В 2000-х они были одним из самых популярных коллективов, а их песни «Люби меня, люби», «А у реки» и «Девушки бывают разные» звучали едва ли не на каждом углу. А песня «Граница», которую парни записали вместе с Леонидом Агутиным, взорвала отечественные хит-парады. Композиция даже попала в номинацию на получение премии Муз ТВ в 2003 году, но заветная тарелка им так и не досталась.
«Отпетые» сильно расстроились и начали предъявлять претензии организаторам, обвиняя в том, что все нечестно.
Композитор Игорь Крутой, который имел прямое отношение к организации шоу, заверил их в обратном.
Агутин, услышав это, уехал домой. А вот ребята из группы с тем, что они не выиграли премию, не смирились и решили показать свой буйный нрав, за что впоследствии и поплатились.
«Я сразу уехал, а группа «Отпетые мошенники» в сердцах разгромила гримерку. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоу-бизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул», — рассказал Агутин в интервью журналу Sobesednik.ru.
Игорь Крутой на откровения Агутина пока никак не отреагировал.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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