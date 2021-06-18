Продюсер «Миража» Литягин о Гулькиной и Суханкиной: «Ведут себя как бывшие содержанки»

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Продюсер «Миража» о Гулькиной и Суханкиной:
«Теперь ведут себя как бывшие содержанки».
Создатель некогда гремевшей группы «Мираж» Андрей Литягин на протяжении уже многих лет судится с бывшими солистками коллектива - Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной. По его словам, они продолжают исполнять давно полюбившиеся песни, а это незаконно. Литягин утверждает, что Суханкина уже «напела» на 25 миллионов. Об этом сообщает «Слово и Дело».
Суть проблемы, которая уже много лет решается в судах - продюсер не желает, чтобы его песни исполнялись бесплатно, без авторских отчислений.
«Мираж» — это бизнес, где я являюсь главным акционером, владельцем товарного знака, музыки и большей части текстов. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов. Когда я посылаю их куда подальше, они начинают втихаря подворовывать.
Считаю, что жулики, которые «отменеджировали» Суханкину, сперли у меня уже миллионов 25. Аргументы у них у всех абсолютно идиотские, типа «я же мать», «а чо такого, я же пела» и т.д», - раскритиковал Литягин бывших солисток.
Кроме того, продюсер обвиняет Суханкину, Гулькину и Разину в том, что группа в свое время потеряла популярность. Виной всему их «инфантильность, истеричность, необязательность, непрофессионализм, самодурство...», в результате чего «один из самых значимых и дорогих проектов в истории российской музыки скатился до уровня деревенских судебных разбирательств».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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