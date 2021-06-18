Наталья Подольская со скандалом уволила няню младшего сына

Сегодня, 11:04

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Наталья Подольская со скандалом уволила няню младшего сына
Певица Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская полгода назад стала мамой второй раз. В декрете она пробыла недолго и вскоре после рождения сына Ванечки вернулась на сцену. Жена Владимира Преснякова перед этим позаботилась о том, чтобы ребенок был в хороших руках, и подыскала ему нянечку.

А недавно она уволила женщину, поскольку та посмела ей дерзить, и сейчас снова в поисках идеальной помощницы по уходу за ребенком.

Няня заявила Подольской, что они находятся на равных и просто сотрудничают. Наталью это возмутило и она указала работнице на дверь.

«Мы с вами сотрудничаем, Наталья, - сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у неё. Не буду утомлять Вас деталями, но я конечно обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола...», - написала Подольская в своем Инстаграм.

Супруга Преснякова-младшего возмущена тем, что няня не признает субординации. В ее понимании, женщина должна видеть в матери ребенка своего работодателя. И такую она сейчас ищет. К списку требований прибавилось еще одно - адекватность.

Пока что Подольская не озабочена тем, на кого оставить ребенка. У звездной пары большая семья - бабушки-дедушки готовы подставить свое плечо. Они и присматривают за Ванечкой, пока певица находится в командировке. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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