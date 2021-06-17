Полина Гагарина отказалась сотрудничать с бывшим супругом

Полина Гагарина отказалась от сотрудничества с бывшим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Как стало известно, певица ликвидировала совместное предприятие — «Творческий центр Полины Гагариной», в котором она являлась учредителем, а Исхаков успешно руководил этой организацией. После развода Гагарина уволила бывшего супруга и назначила на эту должность другого человека.

На днях выяснилось, что певица полностью ликвидировала юридическое лицо после двух лет существования.

Заметим, что в последнее время Полина не раз сталкивалась с проблемами на этом предприятии. К примеру, из-за не предоставленной вовремя декларации в марте ФНС приостановила операции по счетам Центра. В других компаниях Гагариной таких проблем не было.

Гагарина и Исхаков развелись в конце минувшего года, однако причина расставания неизвестна и бывшие супруги об этом не распространяются. По словам Исхаков, инициатором развода был не он. Мужчина рассказал, что был период, когда они по два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором участвовала Полина. Дмитрий подчеркивает, что было очень тяжело, так как супругам приходилось по 16 часов добираться в один конец на самолете, автобусе, поезде и через день надо было возвращаться обратно. Исхаков сказал, что они держались вместе и тогда ему казалось, что так будет всегда, но сейчас он понимает, что ошибался.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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