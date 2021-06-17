Полина Гагарина отказалась сотрудничать с бывшим супругом

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Полина Гагарина отказалась от сотрудничества с бывшим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Как стало известно, певица ликвидировала совместное предприятие — «Творческий центр Полины Гагариной», в котором она являлась учредителем, а Исхаков успешно руководил этой организацией. После развода Гагарина уволила бывшего супруга и назначила на эту должность другого человека.
На днях выяснилось, что певица полностью ликвидировала юридическое лицо после двух лет существования.
Заметим, что в последнее время Полина не раз сталкивалась с проблемами на этом предприятии. К примеру, из-за не предоставленной вовремя декларации в марте ФНС приостановила операции по счетам Центра. В других компаниях Гагариной таких проблем не было.
Гагарина и Исхаков развелись в конце минувшего года, однако причина расставания неизвестна и бывшие супруги об этом не распространяются. По словам Исхаков, инициатором развода был не он. Мужчина рассказал, что был период, когда они по два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором участвовала Полина. Дмитрий подчеркивает, что было очень тяжело, так как супругам приходилось по 16 часов добираться в один конец на самолете, автобусе, поезде и через день надо было возвращаться обратно. Исхаков сказал, что они держались вместе и тогда ему казалось, что так будет всегда, но сейчас он понимает, что ошибался.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать