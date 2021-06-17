Украина внесла в черный список лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» еще одного российского музыканта - лидера группы «Земляне».
Скачков Сергей Ростиславович был внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Причины, по которым его туда включили, не уточняются.
Заметим, что на текущий момент в черном списке Минкульта Украины находятся около 200 человек.
В августе 2015 года ведомство обнародовало список деятелей культуры, которые своими действиями создают угрозу национальной безопасности страны. В него внесли многих российских музыкантов, в том числе Чичерину, Олега Газманова, Валерию и других.
Список регулярно пополняется и обновляется.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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