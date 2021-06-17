Газманов язвительно ответил обидевшей народных артистов Серябкиной

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69-летний народный артист РФ, певец и композитор Олег Газманов дал ответный комментарий певице Ольге Серебкиной, которая накануне указала, что все возрастные представители российского шоу-бизнеса уже давно должны уйти на покой. Газманов в ответ сообщил, что молодым исполнителям нужно постараться, чтобы переманить к себе зрителя — ведь российская публика привыкла к качественному контенту, а не к тому шлаку, который часто демонстрируют молодые артисты. Об этом пишет «Собеседник».
Заявление Ольги Серябкиной о том, что старшее поколение артистов должно уступить сцену молодым исполнителям, вызвало бурное обсуждение в светском обществе. Певец Олег Газманов заявил, что лично он уйдет со сцены только тогда, когда зритель перестанет в нем нуждаться — а пока этого не случилось, он будет выступать и впредь.
«Кто такая Серябкина? Из группы «Серебро»? Я ее не слушаю. Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. На мои концерты продаются билеты, а если на Серябкину никто не идет — так значит, ее творчество не устраивает зрителя. Наша публика любит качественных артистов, а не тот шлак, который развился в последнее время на эстраде», - прокомментировал Олег Газманов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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