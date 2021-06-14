Врач посоветовала Карпович обратиться к специалисту из-за болезненной худобы

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Российская актриса Мирослава Карпович с каждым новым фото в своей инста-ленте все больше пугает своих поклонников. Она не просто стройна и изящна, а чрезмерно худая. Причем худоба со временем только усугубляется - складывается впечатление, что звезда тает на глазах.
Специалист по коррекции веса и пищевых зависимостей Евгения Рахманова посоветовала Мирославе Карпович обратиться за помощью к специалисту, ибо если проблему не решить, она рискует столкнуться с гормональным сбоем, аменореей, опущением внутренних органов, болезнями органов пищеварения. Врач допускает, что в случае с актрисой можно говорить об анорексии, но все же это будет преждевременно, так как диагноз может поставить только специалист.
«У Мирославы изначально астенический тип фигуры. Она худощава по природе. Небольшая мышечная масса делает ее более хрупкой и тонкой. Астеники не склонны к набору веса, а часто страдают от его дефицита. Поэтому особое внимание нужно уделять режиму питания», — цитирует Рахманову Пятый канал.
Она добавила, что люди с таким типом фигуры на стресс, как правило, реагируют потерей массы тела, а не набором веса. Стремительное похудение может объясняться подсознательным желанием «исчезнуть». В любом случае можно вести речь о психологических проблемах, которые самостоятельно, без визита к соответствующему доктору, решить невозможно.
Только специалист может определить правильно причину худобы и подобрать правильную терапию.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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