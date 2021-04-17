«ТикТок» блогерша Валя Карнавал вступила в конфликт с Ларисой Гузеевой

Сегодня, 16:59

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«ТикТок» блогерша Валя Карнавал вступила в конфликт с Ларисой Гузеевой

После скандала с Ларисой Долиной 19-летняя блогерша Валя Карнавал создала конфликт с Ларисой Гузеевой. Спор завязался после выступления участника, который сыграл на инструменте из канализационных труб.

Гузеева высказала свое мнение, что исполнитель «мается дурью», потому что человечество создало множество замечательных музыкальных инструментов. 

Валентина вступилась за участника, заявив, что создавать что-то новое и оригинальное гораздо интереснее, чем пользоваться известным. По мнению девушки, изобрести инструмент, о котором никто еще не слышал и которого еще не было на Земле, – это прекрасно.

На что Гузеева ответила, что звук из канализационной трубы не является потрясающим, чтобы им восхищаться. Ее мнение разделил и Дима Билан. Артист отметил, что это «классное хобби», но ничего великолепного в нем нет.

Ведущая шоу Регина Тодоренко выразила поддержку музыканту и призвала его не огорчаться из-за критики.

Напомним, ранее блогер Валентина вступила в конфликт с певицей Ларисой Долиной. Валя заявила, что любой человек, даже без образования, может петь на сцене. На что 65-летняя Долина возмутилась обесцениванию профессии певца и раскритиковала вокальные данные девушки, предложив ей петь у себя на кухне. Артистка отметила, что Карнавал не попадает в ноты. Скандал вызвал большой резонанс. Многие звезды шоу-бизнеса выразили свое мнение. Так, мнения артистов разделились. Одни посчитали, что можно добиться популярности и успеха без музыкального образования, другие же сочли это неправильным. В частности, такой ситуацией оказалась обеспокоена Лера Кудрявцева. Знаменитость раскритиковала подрастающее поколение, которое не хочет ни учиться, ни работать и выдает "три притопа, три прихлопа за что-то гениальное".

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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