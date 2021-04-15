Лия Ахеджакова грубо выругалась из-за голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Сегодня, 18:39

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Лия Ахеджакова грубо выругалась из-за голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Ахеджакова грубо выругалась из-за голливудского ремейка «Иронии судьбы».

Когда стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг намерен снять американскую версию знаменитой советской комедии режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», народная артистка России Лия Ахеджакова не смогла сдержать ругательств. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Слова режиссера Вайсберга наделали много шума, ведь оказалось, что в будущей картине для американского зрителя комедия-оригинал будет сильно переделана. Так, героев будет очень сложно узнать: на роль главного героя планируется взять молодого Томаса Манну, а главную героиню сыграет Эмма Робертс – племянница Джулии Робертс.

Для подруги главной героини, которую в советской ленте сыграла Лия Ахеджакова, будут искать актрису-афроамериканку.

Когда 82-летняя Ахеджакова узнала о планах Вайсберга, она не стала стесняться в выражениях и на вопросы журналистов заявила: «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите».

Кстати, негативно воспринял новость о будущем ремейке практически весь актерский и не только состав культового советского фильма.

«Всё равно такая «Ирония судьбы» у них не получится, и американцы не будут любить этот фильм, как его любят в России», - заявила Валентина Талызина, исполнившая роль третьей подружки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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