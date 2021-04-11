Ксения Бородина вывела обнищавших россиян жалобой на «закрытие Турции»

Сегодня, 20:19

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Ксения Бородина вывела обнищавших россиян жалобой на «закрытие Турции»

Бородина вывела обнищавших россиян жалобой на «закрытие Турции».

После того, как стало известно о временном закрытии авиасообщения с Турцией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки там, многие россияне огорчились, особенно те, кто уже успел приобрести в эту страну турпутевки. Знаменитости шоу-бизнеса тоже не испытали радости от такого решения правительства. 

Пожаловалась на закрытие турецких границ для россиян и телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram. Поскольку они с мужем Омаром уже давно запланировали летом отдохнуть на турецком курорте, их июльский отпуск оказался под угрозой. По мнению телезвезды, после 1 июня, до которого сейчас приостановлено авиасообщение с Турцией, ограничения вновь продлят, возможно, на все лето. Тем более что такие призывы уже слышатся из Государственной думы.

«Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Сербия, Абхазия, Россия, Черное море, Карелия, Золотое кольцо — вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, 65 градусов самое оно. У нас весь июль распланирован в Турции», — написала Бородина.

Правда, сочувствовать телеведущей стали не все подписчики, справедливо посчитав, что кому-кому, а ей грех жаловаться. Ведь многие россияне вообще не могут позволить себе отпуск. 

Поэтому некоторые ответы звучали в таком стиле: «С твоими деньгами хоть в космос лети», «Какая трагедия. А есть люди, которые всю жизнь никуда не летали».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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