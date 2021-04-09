Поклонники шоу «Маска» назвали своих любимчиков

Сегодня, 08:34

0

Image 16+
Поклонники шоу «Маска» назвали своих любимчиков

Кого спасут в номинации: поклонники шоу «Маска» назвали своих любимчиков.

На официальной странице самого рейтингового проекта «Маска» в Instagram появились комментарии поклонников, чьего выступления они ждут больше других, а также кто должен пройти в финал шоу.

С каждым разом выбирать того, кто снимет «Маску» в этот раз все труднее: ближе к финалу остались, по мнению публики, сильнейшие. Зрители гадают, кто следующий покинет проект: Заяц, Неваляшка, Лама, Змея, Орел или Носорог.

Больше других хотят видеть выступления Зайца и Носорога - именно этих героев указал почти каждый третий ответивший на небольшой опрос в посте страницы шоу. 

А вот на вылет зрители «подготовили» Орла и Ламу. В то же время кое-кто уверен, что Лама дойдет до самого финала, а свою уверенность комментатор объясняет тем, что якобы присутствовал на съемках.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Алексей Кортнев заступился за Манижу

Вчера, 11:29

Половина россиян равнодушна к тому, что певица Манижа поедет на Евровидение

9-04-2021, 16:29

Пугачева записала саундтрек к картине «Чернобыль» Данилы Козловского

9-04-2021, 14:59

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассекретил среди участников Светлану Лободу

9-04-2021, 06:39

Певец Филипп Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии

8-04-2021, 21:59

Критик Сергей Соседов обвинил организаторов конкурса «Новая волна» в жадности

8-04-2021, 20:59

Сербский актер Милош Бикович стал членом жюри Московского кинофестиваля

8-04-2021, 06:54

Телеведущий Норкин закончил передачу «Место встречи» анекдотом про симфонический оркестр

7-04-2021, 23:04

Сын Заворотнюк сделал громкое заявление

7-04-2021, 13:09

Шейнин пожелал Охлобыстину здоровья в ответ на его критику телеканала

6-04-2021, 22:39

Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм «Гнев человеческий»

6-04-2021, 20:54

Ведущий шоу «Маска» рассказал о судьбе Змеи

5-04-2021, 14:19

Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога на шоу «Маска»

3-04-2021, 14:09

Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

2-04-2021, 21:29

Маргарита Грачева, которой первый супруг отрубил кисти рук, объявила о беременности

2-04-2021, 15:39

Любовница Мамаева потребовала 15 тысяч евро за интервью

2-04-2021, 13:14

Родригез поддержал возмущенных зрителей шоу «Маска»

2-04-2021, 11:29

Российская актриса пожаловалась на высокую дороговизну жилья в Москве

2-04-2021, 10:49

Критик Сергей Соседов раскритиковал артистов, не поехавших на «Славянский базар» в Белоруссию

2-04-2021, 08:19

Композитор Юрий Лоза объяснил, почему не считает деятельность певца Сергея Лазарева творчеством

1-04-2021, 17:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров