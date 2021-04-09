Кого спасут в номинации: поклонники шоу «Маска» назвали своих любимчиков.

На официальной странице самого рейтингового проекта «Маска» в Instagram появились комментарии поклонников, чьего выступления они ждут больше других, а также кто должен пройти в финал шоу.

С каждым разом выбирать того, кто снимет «Маску» в этот раз все труднее: ближе к финалу остались, по мнению публики, сильнейшие. Зрители гадают, кто следующий покинет проект: Заяц, Неваляшка, Лама, Змея, Орел или Носорог.

Больше других хотят видеть выступления Зайца и Носорога - именно этих героев указал почти каждый третий ответивший на небольшой опрос в посте страницы шоу.

А вот на вылет зрители «подготовили» Орла и Ламу. В то же время кое-кто уверен, что Лама дойдет до самого финала, а свою уверенность комментатор объясняет тем, что якобы присутствовал на съемках.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700