Алексей Кортнев заступился за Манижу

Страсти вокруг композиции «Русская женщина», которую певица Манижа представит на конкурсе «Евровидение» в качестве конкурсантки из России, в нашей стране не утихают вот уже месяц. Каждый день на исполнительницу обрушивается буря негатива, в том числе и из уст представителей Госдумы и Совфеда.

Многие музыканты в знак протеста против откровенной травли выступили на защиту исполнительницы. Татьяна Буланова недавно записала с ней дуэт. А Алексей Кортнев пошел еще дальше - он обрушился с критикой на Госдуму, представители которой своей риторикой якобы делают попытки оказать влияние на выбор кандидата на «Евровидение».

В беседе с «Собеседником» музыкант заявил, что именно россияне проголосовали за Манижу. Согласно опросам, половине граждан нет никакого дела до ее происхождения. И уж тем более они не видят ничего зазорного в тексте песни, которая всех возмутила.

«Если пытаться в песне – в любой! – искать какие-то буквальные отсылки к действительности, то так можно начать запрещать каждую вторую», – заявил музыкант.

Кортнев считает, что в Госдуме «происходит какой-то стыд», а 50% россиян гораздо умнее, чем наши парламентарии.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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