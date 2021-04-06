Певец Филипп Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии

Филипп Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии.

Коронавирус коснулся всех жизненных сфер, в том числе и шоу-бизнеса. Многие артисты сидят без концертов и содержат за личные средства личные коллективы. Не стал исключением и поп-король Филипп Киркоров. Однако отсутствие неплохих концертных гонораров не расстраивает артиста, ведь в силу обстоятельств он теперь может больше времени посвящать своим детям, чему он несказанно рад. Об этом сообщает «Собеседник».

Певец признался, что жизнь доставляет ему удовольствие, хоть он сейчас и «безработный артист».

«Я кайфую от всего, что происходит вокруг. Это началось, когда дети родились. А сейчас я радуюсь, что могу разговаривать с ними на равных. В последний год из-за пандемии у меня было много свободного времени. И я проводил его с ними. Я же теперь безработный артист. Слава Богу, есть, на что жить», — признался шоумен.

Он добавил, что за все годы сумел отложить себе солидную подушку безопасности, которая сейчас позволяет ему просто наслаждаться жизнью и ни в чем себе не отказывать. Недавно он побывал в Болгарии и навестил родню. А также прогулялся по старым знакомым с детства улицам.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700